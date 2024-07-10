В Ингушетии ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром

По сообщению МЧС, непогода может привести к повышению уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах — к сходу небольших селей.

Ожидается, что под воздействие неблагоприятных погодных явлений попадёт вся территория республики. В зоне риска находятся 9 муниципальных образований: 5 городских округов и 4 муниципальных района.