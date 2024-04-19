В Ингушетии ожидаются сильные дожди с грозами и градом до конца недели

По прогнозам Гидрометцентра России, в период с 13:00 до 15:00 19 апреля и до конца суток этого же дня, а также в течение следующих суток 20 и 21 апреля и в утренние и ночные часы 22 апреля на территории Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий.

Речь идёт о сильном дожде, грозе, граде и ветре, порывы которого могут достигать скорости 20–25 метров в секунду. Такие погодные явления могут представлять опасность для жителей и инфраструктуры региона.

«В связи с этим рекомендуется соблюдать меры предосторожности, такие как избегание нахождения вблизи линий электропередач, рекламных щитов и других потенциально опасных объектов. Также следует по возможности ограничить пребывание на улице в указанный период времени», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

С вечера 19 апреля аналогичный прогноз действует в отношении Ставропольского края, Ингушетии и Чеченской Республики.

Из-за обильных осадков на реках может произойти подъём уровня воды, который может достичь неблагоприятных отметок. В горных районах республик — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни — сохраняется угроза схода небольших селей.

Кроме того, в горных районах республик Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни — в выходные дни сохраняется угроза схода лавин.