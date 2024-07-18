В Ингушетии планируется проведение турнира гран-при по национальному виду единоборств «Шодсанлат» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном Собрании региона, в рамках рабочей встречи известный тренер обратился к Магомету Тумгоеву с просьбой о содействии в проведении семинара и турнира гран-при «Шодсанлат» в честь празднования 100 -летия ингушской государственности.

Отмечается, что основатель школы Магомед-Гирей Сукиев кратко проинформировал народных избранников о том, что с декабря 2016 года ингушский национальный вид единоборств внесен во Всероссийский реестр.