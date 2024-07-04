В Ингушетии планируется строительство реабилитационного центра для участников СВО 

Такую задачу поставил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выступая с ежегодным Посланием парламенту региона.

По его словам, также необходимо строительство и реконструкция социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Троицкое Сунженского района на 150 мест, ремонт и обновление старого корпуса социально-оздоровительного учреждения Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи,

Кроме того, необходимо расширение программы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечив охват пожилых до 1 тыс. человек, учитывая, что количество желающих и инвалидов I группы на 1 января этого года составляет более 1,5 тыс. человек.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что для обеспечения долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами создан региональный координационный центр и шесть территориальных. Проведена подготовка кадров по соответствующей образовательной программе.

Глава отметил, что в республике более 3 млрд руб. выплачено на детей от 3 до 7 лет, около 1 млрд направлено на поддержку безработных граждан, на социальную поддержку льготным категориям граждан по оплате ЖКХ направлено более 700 млн рублей, в том числе многодетным семьям произвели выплату в размере 30% на сумму 15 млн рублей, оказана государственная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 315 млн руб. По линии Социального фонда России направлено на выплату всех видов пособий более 19 млрд руб.