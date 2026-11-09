В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капремонт автодороги «ГОК Гайрбек-Юрт — Сагопши» общей протяженностью 13,6 км, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики.
Отмечается, что на разных участках дороги идет устройство основания и асфальтового покрытия. Объект регулярно посещает министр автодорог и транспорта Ингушетии Батыр Хаматханов и держит на контроле производство работ.
По словам министра, дорожные бригады трудятся в штатном режиме, все дорожные мероприятия ведутся по графику.
Напомним, сроки выполнения капремонта распределены на два года. В текущем году в нормативное состояние планируется привести около 7 км дороги.