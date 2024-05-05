В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла 

На территории Сунженского района республики произошло землетрясение на глубине 12 км, магнитудой на поверхности 2,6 балла.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону, сейсмическое событие в населенных пунктах не ощущалось, хотя затронуло Назрановский район и столицу республики - Магас.
Пострадавших нет, разрушений также. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Организовано взаимодействие Единых дежурно-диспетчерских служб с муниципальными образованиями.
Органами исполнительной власти решение на создание межведомственных рабочих групп по определению ущерба, в связи с отсутствием необходимости, не принималось.