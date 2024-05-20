В Ингушетии проходит чемпионат СКФО по шахматам

Павел Цороев
Фото:
НС РИ

В Доме отдыха «Мужичи» в предгорной Ингушетии проходит чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте республики, традиционно организаторами и спонсорами чемпионата являются депутаты Народного собрания региона Мустафа Цуров и Харон Саутиев. 

В живописный уголок Ингушетии прибыли любители древней игры из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Дагестана и Ставропольского края. Отмечается, что победители этих соревнований примут участие во всероссийских стартах. Шахматные баталии, которые стартовали 17 мая и продолжатся до 22 мая, проводятся в восемь этапов. 

«Зарегистрировалось более 70 человек, на равных соревнуются женщины и мужчины любого возраста», — подчеркнул президент Федерации шахмат Ингушетии Мустафа Цуров.

Он напомнил, что турниры по шахматам традиционно проводятся с целью пропаганды и развития интеллектуального вида спорта среди населения, повышения мастерства участников. 

Шахматы
Чемпионат