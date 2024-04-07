В Ингушетии проходит первый этап антинаркотической акции «Призывник»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни, профилактика незаконного оборота наркотиков среди лиц, достигших возраста первоначальной постановки на учет, призывников и военнослужащих.

В рамках акции молодым людям будут рассказывать о негативных последствиях потребления наркотических средств, психотропных веществ и предусмотренной законодательством ответственности за участие в их незаконном обороте. Также будут проводиться мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, повышению правовой грамотности среди подростков и молодежи.

В ведомстве призвали граждан сообщать о всех известными фактах незаконного оборота наркотиков: дежурная часть МВД — 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28; круглосуточный единый телефон доверия — 8 (8734) 55-04-99; управление по контролю за оборотом наркотиков министерства — 8 (8734) 55-17-10; 55-17-20.

Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник» проводится во всех регионах России в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 декабря.