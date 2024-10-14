В Ингушетии прошел чемпионат СКФО по спортивному миксфайту

Как информировали газету «Ингушетия» в сообществе смешанных единоборств республики, турнир являлся лично-командным, во всех весовых категориях присуждались эксклюзивные пояса, медали и грамоты.

Лидером этих состязаний стала команда бойцов ММА из Дагестана. Ингушская команда БК «Гладиатор» заняла третье командное место. Отмечается, что этот бойцовский клуб был создан на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Джейрахского района.