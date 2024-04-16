В Ингушетии прошел первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, на этом мероприятии его участники выполняли конкурсные задания в форме тестирования по соответствующим направлениям на специальных площадках в течение 90 минут.

Отмечается, что второй этап, который включает в себя индивидуальные очные собеседования, пройдет с 25 апреля по 15 мая.

«Цель проведения конкурса «Большие вызовы» заключается в выявлении и развитии творческих способностей и интереса обучающихся к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, а также в популяризации научных знаний и достижений», — подчеркнула глава образовательного ведомства региона Эсет Бокова.