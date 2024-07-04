В Ингушетии проведут оздоровление рек Сунжа и Назранка 

По его словам, до конца этого года намечено завершить мероприятие по оздоровлению реки Сунжа в городе Магасе, привести в порядок ориентировочно 12 км участка русла реки Назранка.

«Планируется увеличение пропускной способности русел рек в сельских поселениях Яндаре и Сурхахи за счет руслоочистительных работ на участке более 8,4 км. Это позволит пропустить паводок, соответственно защитит население и объекты экономики данных территорий республики», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил, что до конца текущего года будет завершена разработка ПСД на строительство полигона твердых коммунальных отходов в селе Верхние Ачалуки. Разработана проектно-сметная документация по рекультивации земельного участка, занятого свалкой в городе Карабулаке, и планируется решение вопроса финансирования мероприятия в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

«В 2023 году восстановлены леса на площади 140 га. Борьба с нелегальными вырубками, охрана лесных массивов, продолжение восстановления лесов — вот ряд задач, поставленных Президентом страны на текущий год. В этой связи, поручаю Минприроды увеличить кратность патрулирования лесов в целях выявления и пресечения незаконных рубок, активизировать мероприятия по межведомственному взаимодействию с правоохранительными органами и прокуратурой», — добавил Глава республики.