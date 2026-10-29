В Ингушетии провели цикл просветительских лекций для школьников

Как информировали газету «Ингушетия» в межнациональном ведомстве, лекции состоялись в школах Магаса, Экажево и Сунжи, в том числе: столичной школе № 2, экажевской школе № 6, сунженской школе № 1.

Отмечается, что в ходе мероприятий учащимся напомнили о важности мира и согласия между представителями разных культур, что способствует укреплению межнациональных отношений. Отдельное внимание было уделено сохранению памяти о героях войны, правильной трактовке истории и защите исторической памяти.

«Такие встречи помогают ребятам лучше понять культурное многообразие, пробуждают интерес к истории и формируют уважительное отношение к традициям народов», — подчеркнул министр Руслан Мизиев.