В Ингушетии провели обучающее занятие по русскому языку для иностранных граждан 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, в обучающем мероприятии, посвященном Дню русского языка, приняли участие представители таджикской, узбекской, азербайджанской и грузинской диаспор.

В целях повышения уровня социокультурной адаптированности иностранных граждан к российскому обществу и качественной языковой интеграции, лектор занятия рассказал слушателям о правилах русского языка в разговорной речи.

Напомним, знание языка и культуры — непременное условие для жизни и работы в России. В связи с этим до слушателей дополнительно была доведена информация об общих правилах общения в России и поведения в общественных местах.