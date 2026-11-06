В Ингушетии пройдет чемпионат «Интеллектуальный Магас-2026» 

Отмечается, что участников мероприятия ждут командные интеллектуальные состязания, интересные вопросы и возможность проявить эрудицию, логику и находчивость. Здесь важны не только знания, но и умение слышать друг друга, замечать детали и вместе находить решение.

«Чемпионат объединит тех, кто любит думать, обсуждать и испытывать азарт командной игры. Подробную программу, информацию о площадках и условиях участия опубликуем дополнительно», — подчеркнули в молодежном ведомстве республики.