В Ингушетии пройдет Северо-Кавказский слет добровольцев «Орион 2024» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по молодежной политике и туризма республики, организатором форума выступает Танзила Арапханова, получившая грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

Проведение данного слета позволит создать комфортную атмосферу для развития добровольчества на территориях СКФО, прокачать лидерские и командные качества.

«Я и моя команда хотим сделать всё возможное для развития волонтеров. Существует множество образовательных программ, направленных на прокачку, но мы выберем лучшие и используем их в нашем слете», — отмечает руководитель проекта Танзила Арапханова.