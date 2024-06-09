В Ингушетии реализуется проект по оказанию первой помощи

Проект реализуется командой социального проекта «Первый герой» под руководством Мухьаммада Пошева. В рамках проекта проводятся образовательные мероприятия по обучению навыкам оказания первой помощи с участием инструкторов ВОД «Волонтёры-медики» РИ.

Как отмечает автор проекта, по итогам обучения участники получат знания и навыки, необходимые для того, чтобы оказать первую помощь в случае возникновения неотложной ситуации и поддержать жизнь человека до прибытия квалифицированных специалистов. Это поможет облегчить боль пострадавшего и сократить вероятность последующих осложнений в результате травмы или внезапного заболевания.

Отметим, что проект реализуется при грантовой поддержке #РосмолодёжьГранты.