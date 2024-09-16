В Ингушетии сохраняется рост выпуска в пищевой промышленности

Так, в Ингушетии начато строительство комбината по глубокой переработке цельного молока мощностью до 20 тонн в месяц. На предприятии будут производить различные виды молочной продукции, включая пастеризованное молоко, кефир, йогурты, творог и сыры. По прогнозам экспертов, вклад в валовый региональный продукт составит в среднем 280 миллионов рублей в год.

Потребность в строительстве молочного комбината обусловлена развитием смежных отраслей. Благодаря мерам государственной поддержки в 2023 году был реанимирован крупный животноводческий комплекс, который способен полностью удовлетворять потребность в сырье. В настоящее время в хозяйстве насчитывается более 600 голов крупного рогатого скота, и в планах — увеличение поголовья.

Также отмечается, что реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволила в первом полугодии увеличить вывоз продукции агропромышленного комплекса Ингушетии за рубеж на сумму 7,7 млн долларов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными товарами для экспорта являются зерновая продукция и мука.

О других тенденциях в экономике можно прочитать в сентябрьском докладе Банка России «Региональная экономика». Документ основан на официальной статистике, мнениях экспертов и опросах 15 тыс. предприятий, более 100 из которых работают в Ингушетии.