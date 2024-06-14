В Ингушетии состоится конкурс «Фестиваль цветов»

К участию в состязании приглашаются жители Ингушетии, ведущие дворовые клумбы, оранжереи, цветники, палисадники и тому подобное. Членами экспертного жюри будет оцениваться степень креативности при оформлении придомового озеленения.

«Конкурс состоит из двух этапов, первый из которых отборочный. Он стартует 28 июня и продлится ровно месяц. Второй тур, который пройдет в период с 29 июля по 28 августа, направлен на выявление победителей. Более подробно об условиях участия можно узнать на сайте Министерства сельского хозяйства Ингушетии», — рассказал собеседник.

По его словам, за первое место предусматривается денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей. Серебряному призеру вручат 200 тыс. рублей. За третье место в свою очередь присуждается 150 тыс. рублей. Конкурсанты, занявшие с 4 по 10 место, получат по 50 тысяч рублей каждый. Помимо этого, десятке победителей вручат почетные грамоты от регионального Минсельхоза

Отмечается, что «Фестиваль цветов» проводится на территории республики второй год подряд. Инициатива по созданию подобного соревнования принадлежит руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову.