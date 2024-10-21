В Ингушетии состоялась первая отправка новобранцев на службу в армию

Отмечается, что молодые люди из региона будут служить в подразделениях Национальной гвардии, военно-космических и сухопутных войсках, а также на флоте.

«Самая дальняя точка, куда будем отправлять ребят — это Мурманская область, самая близкая — Ростовская область. Призывная комиссия рассматривает пожелания призывника, и старается его удовлетворить, если он подходит по состоянию здоровья, морально-волевым качествам, образовательным навыкам. В зону СВО никого отправлять не будут», — подчеркнул военный комиссар республики Заурбек Гадаборшев.