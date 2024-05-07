В Ингушетии создадут правительственную комиссию для сохранения и развития родного языка

«Хочу поднять важную и острую проблему. В республике стремительно растет число детей, не владеющих ингушским языком даже на бытовом уровне. Тех мер, которые мы до сих пор предпринимали для его популяризации, уже недостаточно. Поручил создать правительственную комиссию с участием специалистов ингушского языка из Научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, Ингушского государственного университета, Института повышения квалификации, педагогов с большим опытом преподавания в школах и других учебных заведениях, которая подробно изучит проблему и разработает предложения для ее решения», — написал Глава республике в своем Telegram-канале.

По его словам, для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо принять ряд мер. К примеру, дать соответствующую подготовку молодым преподавателям родного языка.

Махмуд-Али Калиматов считает, что только учитель, который сам чувствует красоту ингушского языка, сможет передать его глубину и богатство и привить к нему любовь у детей. Большую роль играет и семья.

«Это первичное звено в обучении ребенка родному языку. Дети в первую очередь осваивают его на бытовом уровне. Так всегда было. Но сейчас и эта система рушится. Чаще всего выходит так, что и дома дети не общаются на родном языке. Родители идут на поводу у детей и говорят с ними на русском языке», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Хорошее знание русского — это сегодня необходимость, которая обеспечивает человеку определенный социальный статус, помогает легко интегрироваться в любой сфере. Но это никак не отменяет потребности в изучении родного языка. Он базовый и без его знания человек не может быть самодостаточным и цельным, не может считаться представителем своего народа. Более того, даже если человек позже научится своему родному языку, это будет не чистый ингушский язык, а калькированный. Буду держать в курсе шагов в решении данного вопроса», — добавил Глава.