В Ингушетии судебный пристав подозревается в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, 29 августа 2023 года подозреваемая, исполняя служебные обязанности в здании Малгобекского городского суда, чтобы искусственно завысить показатели своей работы, внесла недостоверные сведения в административные материалы в отношении местного жителя.

В них указывалось, что гражданин не выполнил законное распоряжение судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. Между тем, данного человека в тот день там не было, соответственно, он не совершал вменяемого ему правонарушения.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из управления ФСБ России по республике, говорится в релизе.