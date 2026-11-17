Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, особую значимость этой акции придаёт то, что скорбь о минувшем здесь превращается в реальные дела. Ценность — в стремлении прийти на помощь, разделить с другими тепло и не бросить человека наедине с его тяготами.

«Годовщина депортации турок-месхетинцев — это не просто календарная дата. За ней — трудные испытания и историческая память целого народа», — подчеркнули в мэрии города.