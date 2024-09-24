В Ингушетии усилили патрулирование охотничьих угодий

Подобные меры связаны со стартом сезона охоты в Ингушетии. Так, накануне инспекторы госохотнадзора совместно с егерским составом проверили всю территорию Малгобекского и Сунженского охотучастков.

«По итогам мониторинга нарушений выявлено не было. Однако, такого рода патрулирования будут реализовываться на систематической основе. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что браконьерство — это преступление, которое наносит непоправимый вред окружающей среде», — подчеркнул собеседник издания.

Министерство природных ресурсов и экологии республики призывает охотников соблюдать правила и не допускать нарушений действующего законодательства.