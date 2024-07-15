В Ингушетии возбудили дело против женщины за сбыт поддельного алкоголя

Следователи установили, что 11 июня текущего года в одном из магазинов на улице Димитрова подозреваемая продала алкоголь. Правоохранители изъяли партию бутылок со спиртосодержащей жидкостью после инцидента.

Проведённая экспертиза показала, что эта продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В данный момент проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В отношении женщины следственным отделом СУ СК России по республике возбуждено уголовное дело по части 1 ст.238 УК России.