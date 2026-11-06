В Ингушетии выделяют до 100 тыс. рублей на газификацию домов семей бойцов СВО 

Финансовая помощь доступна для ряда льготных категорий граждан. Средства позволяют покрыть затраты на покупку и монтаж газового оборудования, также на прокладку коммуникаций как на участке, так и внутри дома.

Претендовать на выплату могут участники ВОВ и боевых действий, бойцы СВО вместе с членами их семей. Кроме того, льгота предусмотрена для многодетных и малоимущих семей, инвалидов I группы и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально исходя из фактических затрат, но не превышает 100 тысяч рублей на одно домовладение.

Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ Ингушетии, в МФЦ или подать заявление дистанционно через портал «Госуслуги».