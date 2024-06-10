В Ингушетии выявляют правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости

Инициатива принадлежит Управлению Росреестра по региону. Предложение было поддержано Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

«Это важное направление, которое позволит уменьшить количество бесправных объектов недвижимости и значительно повысить собираемость земельного и имущественного налогов», — написал Глава региона в своем Telegram-канале.

По словам руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике Андрея Борисова, успешная реализация проекта позволит сократить количество бесправных объектов недвижимости и значительно увеличить поступления земельного и имущественного налогов.

По информации Управления Росреестра, в настоящее время в регионе насчитывается более 25 000 объектов недвижимости, которые используются гражданами без официальной регистрации прав собственности и уплаты налогов.

Важно отметить, что Федеральный закон от 30 декабря 2020 года No 518-ФЗ наделяет органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Таким образом, муниципалитеты могут определить владельцев фактически используемой недвижимости независимо от волеизъявления граждан и в обязательном порядке. После получения статуса правообладателя объекта недвижимости, граждане обязаны оплачивать земельный и имущественный налог.

«Наша цель — завершить работу по выявлению всех собственников к октябрю 2025 года», — добавил Глава Ингушетии.