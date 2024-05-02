В Ингушетии задержан подозреваемый в краже автомагнитолы

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, правоохранители установили причастного к совершению противоправного деяния гражданина.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России. Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.