В Ингушетии запустили флешмоб «Молодежь отдает голос»

«В рамках данного проекта молодой аудитории предстояло создать пост и опубликовать его в социальных сетях (ВК и ОК) с уникальными хештегами #Яволонтер и #ГолосуемВместеРИ», — рассказал собеседник.

По его словам, к флешмобу уже подключилось более 100 участников. Авторов лучших постов ждет уникальные призы.

Отмечается, что итоги будут подведены 18 марта в 21 часов.