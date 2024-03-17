В Ингушетии запустили флешмоб «Молодежь отдает голос»

В регионе стартовал проект «Молодежь отдает голос». Свыше ста участников присоединились к онлайн-флешмобу, сообщили газете «Ингушетия» в Ресурсном центре добровольчества.
«В рамках данного проекта молодой аудитории предстояло создать пост и опубликовать его в социальных сетях (ВК и ОК) с уникальными хештегами #Яволонтер и #ГолосуемВместеРИ», — рассказал собеседник.
По его словам, к флешмобу уже подключилось более 100 участников. Авторов лучших постов ждет уникальные призы.
Отмечается, что итоги будут подведены 18 марта в 21 часов.