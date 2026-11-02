В Ингушетии завершена проверка и подготовка всех теплосистем к зиме

Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики республики Муслим Чапанов доложил, что все объекты и системы теплоснабжения подготовлены на 100%. Отдельно речь шла о готовности социально значимых учреждений: школ, детских садов, перинатального центра, Дома ветеранов в селе Сурхахи и других.

Особое внимание уделили ситуации с двумя 18-этажными домами в административном округе Насыр-Кортский Назрани. Несколько лет назад жильцы этих домов страдали от регулярных перебоев с отоплением, поскольку мощности котельной перинатального центра не хватало для одновременного отопления высоток.

«Тогда я лично выезжал к жителям, разбирался в ситуации и поручал Правительству региона найти решение. В тот же год был решен вопрос, который не один год волновал жителей домов, в котором проживали многодетные семьи, старики и больные люди. Для домов построили отдельную блочно-модульную котельную. На эти цели из Национального фонда развития Ингушетии выделили порядка 40 миллионов рублей. К началу отопительного сезона 2021 года котельная была введена в эксплуатацию. Проблему, которая долгое время беспокоила людей, удалось решить. Сегодня отопление в домах работает в штатном режиме», — напомнил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такие вопросы нельзя оставлять без внимания. Когда люди обращаются с проблемой, они ждут не объяснений, но конкретного решения.

В настоящее время шесть котельных в пяти муниципалитетах региона обеспечивают теплом 54 многоквартирных дома и 11 социальных объектов. К зиме подготовлена коммунальная техника, созданы запасы песчано-соляной смеси, проведены необходимые работы на инженерных сетях. Все муниципалитеты получили паспорта готовности.

«Поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов продолжать следить за работой систем отопления, не ждать, пока небольшая неисправность перерастет в серьезную проблему, и сразу реагировать на обращения жителей. Особое внимание — семьям с детьми, пожилым людям, больницам и социальным учреждениям. Главный показатель готовности к зиме: уверенность людей в том, что дома будет тепло и помощь придет вовремя», — отметил Махмуд-Али Калиматов.