В Карабулаке Ингушетии окажут материальную помощь 9 гражданам

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в ходе мероприятия было рассмотрено девять заявлений от местных жителей, в том числе от участника специальной военной операции.

В семи случаях требовалось приобрести лекарства для осуществления длительного медикаментозного лечения, по одному обращению — просьбы о содействии для выезда на иногороднее лечение, а также оказании материальной поддержки.

Внимательно изучив представленные документы, члены ЖБК единогласно проголосовали за положительное решение по всем пунктам повестки встречи.