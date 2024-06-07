В Карабулаке Ингушетии организовали брейн-ринг к значимой для республики дате

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, интеллектуальная викторина прошла в здании администрации. В традиционных интеллектуальных состязаниях приняли участие шесть команд, представляющие местные и республиканские структуры, в том числе — участники СВО.

«Турнир как обычно проходил в два этапа: предварительный, состоящий из двух полуфиналов, и финальный. В первом раунде вопросы касались знаковых мировых событий и интересных фактов из всех сфер жизни, в решающей игре заключительные 5 заданий из 10 были связаны с Ингушетией», — подчеркнули организаторы брейн-ринга.

В упорной борьбе, буквально «на флажке», команда, представляющая МВД республики, опередила пятерку из МЧС и стала победителем турнира, защитив прошлогодний титул.

Отмечается, что победителей и призеров наградили ценными подарками и дипломами в соответствии с занятыми итоговыми местами.

В мэрии напомнили о том, что следующий брейн-ринг станет юбилейным и будет приурочен к 30-летию города Карабулак.