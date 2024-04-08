В Карабулаке Ингушетии переподключают к газовым сетям несколько улиц

Отмечается, что эта работа осуществляется в связи с многочисленными обращениями жителей и с целью обеспечения безопасности газоснабжения, организации беспрепятственного проезда автотранспорта.

«Граждане выказывали беспокойство из-за возможной утечки голубого топлива из газопровода, который не был утоплен в земляной грунт полностью, и автомобилям, проезжая данные участки, приходилось фактически двигаться по поверхности металлических труб, что могло привести к их повреждению и, как следствие, к неблагоприятным последствиям», — рассказал собеседник издания.

Напомним, работы ведутся специализированной организацией с соблюдением необходимых мер безопасности.