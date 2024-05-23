В Карабулаке Ингушетии проведут военно-спортивные игры 

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, состязания пройдут на базе стадиона имени Идриса Зязикова.

Все участники проверят себя в трех отдельных дисциплинах: стрельба по статичной мишени, метание гранаты на дальность, сборка-разборка автомата.

Отмечается, что тройка призеров в каждом мини-турнире получит ценные призы и дипломы. «Приглашаем всех желающих от 14 лет и старше испытать себя на захватывающих соревнованиях», — обратился мэр города Ахмед Дидигов.