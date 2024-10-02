В ходе осенней кампании 220 человек в Ингушетии призовут в армию 

Глава Ингушетии в своем Telegram-канале отметил, что служба в армии — это обязанность, которую должен выполнить каждый мужчина призывного возраста перед своей страной.

«Я сам служил и могу с уверенностью сказать, что армия является хорошей школой для молодых людей. Здесь они становятся настоящими мужчинами, учатся быть сильными, волевыми и дисциплинированными. Эти качества необходимы не только для защиты Родины, но и для достижения любых целей в жизни», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 133 тыс. новобранцев.

Как отметил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Цимлянский, солдаты срочной службы не будут участвовать в специальной военной операции.

Срок службы остается прежним — 1 год, повести призывникам будут приходить в бумажном виде. Отслужившие молодые люди будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.