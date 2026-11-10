В «Кванториуме» Ингушетии открыт набор на курс «Тайны живой природы»

В Республиканском детском технопарке «Кванториум» открывается набор на бесплатный курс «Тайны живой природы» для учеников 5–6-х классов, сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров.
Школьники, как отмечается, смогут познакомиться с биологией не только по учебникам, но и через собственные исследования. Программа предусматривает практические занятия с микроскопами, изучение клеток микроорганизмов, эксперименты по выращиванию растений без почвы и знакомство с миром грибов.
Ребята научатся проводить наблюдения, анализировать результаты опытов, делать выводы и разрабатывать собственные исследовательские проекты.
Занятия будут проходить по вторникам с 14 до 15 часов по адресу: Магас, улица имени Саида Чахкиева, 7. Группа рассчитана на 6 человек, участие бесплатное.
Для записи и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (928) 091-55-51.