В лесах Ингушетии реализуется комплекс противопожарных мероприятий

Как рассказал собеседник издания, сотрудники местного лесопожарного центра разместили здесь аншлаги с информацией о мерах предосторожности при обращении с огнем. Помимо этого, установлены шлагбаумы, которые будут закрываться при повышении уровня пожарной опасности.

Он также подчеркнул, что реализована масштабная работа по созданию и реконструкции лесных дорог, чтобы в случае возникновения возгораний пожарные службы имели возможность максимально оперативно добраться до мест происшествий.

«Вторая половина июля — период повышенной опасности возникновения лесных пожаров. По статистике, именно с 15 по 30 июля фиксируется наибольшее количество возгораний. Хотелось бы напомнить гостям и жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, сохранение лесов от огня — наша общая задача. Будьте внимательны и осторожны», — отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии.