В Магасе откроется Международный фестиваль народного творчества и ремесел «Край мастеров»

Как информировали газету «Ингушетия» в министерстве молодежной политики и туризма республики, масштабное мероприятие объединит ремесленников и мастеров из различных уголков России.

«Фестиваль станет платформой для презентации богатства и разнообразия народных промыслов, а также возможностью для ремесленников продемонстрировать свои умения и поделиться опытом. В этом году на фестивале ожидается участие мастеров из разных регионов страны, которые представят свои уникальные изделия и поделки, от традиционных украшений до предметов быта и искусства», — рассказали организаторы мероприятия.

Они подготовили программу, включающую в себя мастер-классы, выставки и презентации, которые позволят посетителям не только ознакомиться с народными промыслами, но и попробовать свои силы в создании уникальных изделий. Мастера поделятся секретами своих ремесел и проведут увлекательные занятия для всех желающих.

Отмечается, что главная цель фестиваля «Край мастеров» — сохранить и популяризировать народное искусство, а также установить связи между различными регионами страны. Участие в мероприятии является возможностью для мастеров не только выставить свои изделия на продажу, но и наладить новые деловые контакты и обменяться опытом с коллегами.