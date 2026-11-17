Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, к участию в контрольном мероприятии привлекли сотрудников ОМВД России по городу.

По итогам ревизии указанным центрам были определены сроки, в течение которых документация должна быть приведена в соответствие с действующими требованиями.

Отмечается, что работа по надзору за функционированием подобных учреждений не прекращается.