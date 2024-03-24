В понедельник, 25 марта, из-за плановых ремонтных работ в городе Малгобеке частично отключат свет с 9 до 17 часов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.
В тот же день жители нескольких улиц (имени Албакова и других) сельского поселения Кантышево Назрановского района останутся без газа с 10 до 13 часов в связи ремонтными работами на сетях.
В чрезвычайном ведомстве призвали жители населенных пунктов быть внимательными и осторожными, следить за газовым оборудованием и электроприборами.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобека: 8 (8734) 62-44-52.
ЕДДС Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.