В тот же день жители нескольких улиц (имени Албакова и других) сельского поселения Кантышево Назрановского района останутся без газа с 10 до 13 часов в связи ремонтными работами на сетях.

В чрезвычайном ведомстве призвали жители населенных пунктов быть внимательными и осторожными, следить за газовым оборудованием и электроприборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобека: 8 (8734) 62-44-52.

ЕДДС Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.