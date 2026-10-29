В Малгобеке высадили клены и ясени в рамках акции «Сохраним лес»

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства, в посадке деревьев приняли участие сотрудники дошкольного учреждения, работники Назрановского лесничества, юнармейцы и представители администрации Малгобека.

Инициатива также была приурочена к Году экологии, объявленному Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

«По мере роста саженцы, которых в общей сложности порядка 100, будут украшать территорию детского сада, способствовать озеленению пространства и улучшению окружающей среды», — отметил собеседник.

По его словам, осень считается благоприятным периодом для посадки деревьев: в это время саженцы могут укорениться до наступления весны и подготовиться к дальнейшему росту.