В Минспорта Ингушетии вручили награды опытным тренерам 

Как информировали газету «Ингушетия» в спортивном ведомстве региона, подобное звание вручают за весомый вклад в развитие спортивной отрасли и подготовку атлетов. Для обоих тренеров эта награда стала признанием их многолетней работы с молодым поколением.

«Тренер — это не только профессия, но и призвание. За каждой победой наших спортсменов стоит ежедневный труд наставника. Ибрагим Чахкиев и Гирихан Шибилов воспитали достойных ребят, которые представляют республику на соревнованиях разного уровня», — отметил Руслан Белхароев.