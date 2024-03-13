В музее ИЗО Ингушетии открылась выставка живописи и ДПИ «Калейдоскоп»

По словам источника информации, вниманию посетителей представлены разнообразные произведения искусства талантливых художников и мастеров ДПИ из Ингушетии и других субъектов России.

«Каждый гость найдет для себя здесь что-то, способное оставить неизгладимые впечатления», — отметил собеседник и напомнил, что в священный месяц Рамадан музей работает с 9 до 17 часов в будние дни и с 10:00 до 17:00 мск в субботу, в воскресенье — выходной.

Выставку «Калейдоскоп» можно посетить до конца апреля, добавил представитель музея.