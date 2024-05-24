В музее краеведения Ингушетии проходит выставка, посвященная башенной архитектуре

На выставке представлены макеты ингушских башен, созданные искусным мастером декоративно-прикладного искусства Магомед-Баширом Оздоевым. Макеты являются точными копиями реальных башен, которые сохранились до наших дней и располагаются в горной части региона. Помимо этого, посетители получать возможность лицезреть фотографии и различные предметы старины.

«Экспонаты наглядно демонстрируют древнее искусство создания разного вида башен. Гости музея смогут в полной мере ознакомиться с историей и технологией возведения этих каменных исполинов, их назначением и ролью в жизни ингушского народа. Экскурсоводы с радостью ответят на все интересующие вопросы», — рассказал собеседник издания.

По его словам, выставка будет интересна не только специалистам и исследователям в области архитектуры, но и простым обывателям.

Напомним, что краеведческий музей находится по адресу город Назрань, улица Осканова 29. Телефон для справок: 8 (928) 728 02 04.