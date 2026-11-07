В музее МВД по Ингушетии говорили с детьми о долге и мужестве 

Мероприятие вышло за рамки обычной экскурсии и стало важным разговором о долге, мужестве и преемственности поколений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Перед ребятами выступили начальник отдела информации и общественных связей министерства капитан внутренней службы Арсамак Аушев, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Магасу капитан полиции Хава Плиева и председатель Общественного совета при городском отделении полиции Али Гадиев.

В их рассказах история ведомства раскрывалась через судьбы конкретных людей: тех, кто честно служил и не отступил перед опасностью. Школьники ознакомились с подлинными свидетельствами службы и подвига: экипировкой советской милиции, предметами быта и работы сотрудников, документами, наградами и фотографиями погибших защитников правопорядка.

Каждый экспонат вызывал живой интерес, ребята задавали вопросы о деталях службы, истории ведомства и судьбах героев.

«Связь поколений — основа доверия между обществом и полицией. Сегодня мы постарались показать ребятам не только историю ведомства, но и то, как традиции мужества и чести продолжают жить в работе современных сотрудников. Подлинные документы, экипировка прошлых лет, фотографии героев — все это помогает подросткам прочувствовать масштаб служения. И когда они искренне благодарят за прием и желают полицейским спокойных будней, понимаешь: диалог состоялся», — подчеркнул Али Гадиев.