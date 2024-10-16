В МВД по Ингушетии прошла встреча с руководителями диаспор 

На встрече с главами азербайджанской, афганской, грузинской, осетинской, русской и таджикской культурно-национальных общественных организаций заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Василий Кувалдин подчеркнул важность активизации разъяснительной работы с соотечественниками.

Основная цель этой работы — формирование у приезжих уважительного отношения к законодательству и нормам поведения в российском обществе. Также необходимо информировать людей об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений. Отдельное внимание было уделено профилактике терроризма и экстремизма.

Полицейские рассказали о деятельности органов внутренних дел, направленной на поддержание межнационального и межконфессионального мира в регионе и предотвращение вовлечения жителей и гостей региона в противоправную деятельность.

Руководители диаспор выразили готовность оказать всестороннюю поддержку органам внутренних дел в обеспечении правопорядка и безопасности.