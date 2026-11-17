Отмечается, что смонтированы 20 опор, участок протяженностью 650 метров теперь хорошо освещается в темное время суток.

Благодаря новым фонарям жителям легче будет добираться домой, особенно в осенне-зимний период, когда темнеет рано. Тем более, путь будет более безопасным: дорогу хорошо видно пешеходам, водители же смогут своевременно замечать людей.