После обращения к главе Назрани Руслану Оздоеву отца участника специальной военной операции, на улице Степная в административном округе Гамурзиевский появилось освещение, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Отмечается, что смонтированы 20 опор, участок протяженностью 650 метров теперь хорошо освещается в темное время суток.
Благодаря новым фонарям жителям легче будет добираться домой, особенно в осенне-зимний период, когда темнеет рано. Тем более, путь будет более безопасным: дорогу хорошо видно пешеходам, водители же смогут своевременно замечать людей.