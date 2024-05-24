В Назрани построят детскую площадку по просьбе жителей МКД 

Глава города, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, выехал на место, где пообщался с гражданами и наметил контуры территории для благоустройства. Отмечается, что скамейки, урны и искусственные неровности в виде полусфер будут установлены уже летом нынешнего года.

Строительство детской площадки для детей во дворе дома будет внесено в проект бюджета на 2025 год.

«В нашей работе важно не забывать для чего и для кого мы все это делаем. В моем случае я всегда уделяю особое внимание подрастающему поколению, а потому в просьбах, касающихся безопасности наших детей, не отказываю», — подчеркнул Урусхан Евлоев.

В то же время градоначальник призвал жителей выходить на субботники и держать прилегающую территорию к дому в чистоте и порядке. Жильцы многоэтажек обязались провести экологические мероприятия уже в ближайшие дни.