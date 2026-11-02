В Назрановском районе Ингушетии чествовали опекунов 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в числе тех, кого удостоили награды, оказалась Лейла Измайлова, проживающая в сельском поселении Экажево. Ей была вручена грамота. Особо были отмечены её верность семейным устоям, теплота по отношению к детям и добросовестное выполнение опекунских задач.

«Заботу, поддержку и домашнее тепло обеспечивают детям именно опекуны, принимая на себя серьёзную миссию. Уважения и благодарности достоин их повседневный труд», — подчеркнул Мухарбек Аушев.

Со своей стороны Лейла Измайлова поблагодарила районное руководство, а также отдел опеки и попечительства — за помощь, сопровождение в оформлении опекунства и содействие в том, чтобы ребёнок обрёл семью.