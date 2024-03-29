В Назрановском районе Ингушетии чествовали тренерский состав спортшколы села Долаково

Глава района Амирхан Измайлов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, выразил опытным наставникам благодарность за достигнутые высокие показатели на ниве спорта, достойные победы.

«С директором спортшколы Микаилом Картоевым мы тесно работаем на постоянной основе. Благодаря инициативности и желанию достигать больших результатов воспитанники Микаила Яхьяевича всегда стоят на высоких ступенях пьедестала», — отметил Амирхан Измайлов.

По его словам, все вышесказанное доказали чемпионат и первенство Республики Ингушетия по кикбоксингу, где спортшкола сельского поселения Долаково заняла первое общекомандное место.