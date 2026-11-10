В Назрановском районе Ингушетии провели профилактическое занятие с подростками

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба администрации Назрановского района

В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Барсуки прошла встреча с подростками. Её провели сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрановскому району. К ним присоединились представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, несовершеннолетним объяснили, к каким последствиям приводят правонарушения. Отдельно было сказано о том, какую ответственность за поступки детей несут их родители. 

Кроме того, на встрече разобрали самые частые нарушения, которые предусмотрены КоАП России. За каждое из них участникам напомнили о мере наказания. 

«Благодаря таким занятиям подростки начинают глубже разбираться в нормах права. Они также лучше осознают, насколько важна личная ответственность за собственные действия», — отметили организаторы мероприятия.

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