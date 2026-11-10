В Назрановском районе Ингушетии провели профилактическое занятие с подростками

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, несовершеннолетним объяснили, к каким последствиям приводят правонарушения. Отдельно было сказано о том, какую ответственность за поступки детей несут их родители.

Кроме того, на встрече разобрали самые частые нарушения, которые предусмотрены КоАП России. За каждое из них участникам напомнили о мере наказания.

«Благодаря таким занятиям подростки начинают глубже разбираться в нормах права. Они также лучше осознают, насколько важна личная ответственность за собственные действия», — отметили организаторы мероприятия.